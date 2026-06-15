Svolta Milan: l'arrivo di Amorim stupisce tutti. Ecco come cambierebbe la tattica, ma non solo. I dubbi di Garbo...
Il Milan ha deciso ufficialmente di voltare pagina e iniziare a costruire un nuovo progetto . Con l'arrivo, ormai imminente, di Ruben Amorim sulla panchina rossonera, in via Aldo Rossi si apre ufficialmente un nuovo capitolo. Dopo l'ultima tormentata stagione, la dirigenza ha deciso di affidarsi al tecnico portoghese, che prenderà nelle mani l'eredità lasciata da Massimiliano Allegri.
Cosa porterà Amorim a San SiroL'approdo del tecnico portoghese, arrivato al termine di un lungo casting, rappresenta un chiaro segnale sulle intenzioni della proprietà. Il Milan, infatti, vuole scrollarsi di dosso l'anonimato legato all'ultimo periodo, per tornar poi ad avere un ruolo da assoluto protagonista. Amorim, infatti, porta a Milanello dei concetti ben precisi:
- Intensità costante in tutte le fasi di gioco
- Organizzazione ferrea
- Coraggio e verticalità, elementi chiave della sua filosofia di gioco.
Il contraccolpo di GarboNonostante il fascino per la figura del portoghese, la piazza rossonera non è del tutto compatta. A dare voce ai forti dubbi è stato il giornalista sportivo Daniele Garbo. Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Garbo non ha usato giri di parole per fotografare il momento del club:
"Mi sembra che il Milan abbia poche idee e molto confuse. Non riesco a capire quale sia la strategia e temo per i tifosi rossoneri che la prossima sarà una stagione complicatissima"
Il verdetto, come sempre, spetterà al campo. Starà ad Amorim, con il suo calcio innovativo, a dover spazzare via i dubbi e gli scetticismi attorno alla sua figura.
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