La corsa alla presidenza della FIGC entra sempre più nel vivo e divide l'intera Serie A. Sono due al momento i nomi al centro della partita per la guida del calcio italiano: stiamo parlando di Adriano Galliani e Giovanni Malagò. Entrambi hanno infatti depositato la propria candidatura in vista dell'assemblea elettiva, fissata per il 14 dicembre.

Milan, Galliani torna in 'campo'?

L'ultimo a muoversi è stato proprio l'ex dirigente storico delGalliani, che ha presentato la documentazione nella giornata di ieri attraverso un suo delegato. Una mossa arrivata poco dopo da quella diattuale commissario della Federcalcio che aveva già formalizzato la propria candidatura e raccolto le firme necessarie per partecipare alla corsa elettorale.

La sfida, però, si sta riflettendo anche sugli equilibri del campionato, con le società divise tra due schieramenti. Malagò, infatti, può contare sul sostegno di ben 11 club, che hanno già manifestato pubblicamente il proprio appoggio. Dall'altra parte, invece, c'è Galliani, sostenuto fortemente da Inter, Atalanta e Como, oltre che dal Milan.

Non tutte le società però hanno ancora deciso da che parte schierarsi: Juventus e Lazio hanno preferito mantenere una posizione attendista, evitando di esprimere un sostegno a uno dei due candidati. Il quadro perciò resta in forte evoluzione, e le prossime settimane potrebbero risultare decisive per definire gli equilibrio in vista del voto.