Il Milan Futuro, nonostante i risultati deludenti, desta la curiosità di molti. Il progetto delle seconde squadre può porre delle ottime basi per lanciare nuovi e giovani talenti ma si sa, serve pazienza. Proprio in questo momento, il Milan Futuro sta affrontando la Torres (CLICCA QUI PER SEGUIRE IL LIVE), nel match valevole per la 22^ giornata del girone B di Serie C e sugli spalti vi sono anche due volti noti.

Allo stadio 'Felice Chinetti' di Solbiate Arno, infatti, vi sono anche Alberico Evani e Marco Parolo ad assistere al match dei giovani rossoneri. In questi minuti, poi, il Milan Futuro sta perdendo contro la Torres sul risultato di 0-3 a causa dei gol di Fischnaller, Varela e Brentan. LEGGI ANCHE: Milan, problema attaccante evidente. Serve un segnale dalla società