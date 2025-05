Milan Futuro: nonostante la Serie D, Torriani e Bartesaghi sono vicini al rinnovo

Per quanto riguarda Davide Bartesaghi , terzino sinistro classe 2005 con già alcune presenze in prima squadra in questa stagione, l'accordo prevede un ingaggio che si aggirerà intorno ai 600mila euro a stagione. Un investimento significativo da parte del Milan su un giovane considerato un prospetto di grande interesse.

In queste ore, la dirigenza rossonera è al lavoro per completare gli ultimi dettagli burocratici. Come riportato da Daniele Longo, gli annunci ufficiali dei rinnovi di contratto di Lorenzo Torriani e Davide Bartesaghi sono attesi nel corso della settimana, a sancire un importante segnale di continuità e di fiducia nei giovani talenti del vivaio da parte del Milan. Un raggio di speranza in un momento sportivamente delicato per il club.