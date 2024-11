Francia-Israele, le formazioni ufficiali: Maignan e Theo Hernández titolari

Alle ore 20:45, allo stadio di Parigi, andrà in scena Francia-Israele: titolari i due giocatori del Milan, Theo Hernandez e Mike Maignan

Alle ore 20:45, allo stadio di Parigi, andrà in scena Francia-Israele, match valido per la Nations League. Il commissario tecnico francese Didier Deschamps ha scelto di schierare due giocatori del Milan nell'undici titolare: Mike Maignan tra i pali e Theo Hernández come terzino sinistro.