Milan, Florenzi e Loftus-Cheek verso il rientro: fissata una data vicina

Tra i giocatori del Milan che hanno dovuto affrontare un lungo e pesante infortunio ci sono Alessandro Florenzi e Ruben Loftus-Cheek. Il primo, infatti, si era infortunato al ginocchio con la rottura del legamento crociato all'inizio della stagione e di fatto non ha mai visto il campo in tutta l'annata. L'inglese, invece, era alle prese con la ricaduta della lesione agli adduttori della coscia già avuta in passato. Negli ultimi tempi, chiaramente, i due non sono stati a disposizione di Sérgio Conceicao, ma potrebbero tornarci presto. A fornire le ultime in merito ci hanno pensato i colleghi di 'calciomercato.com'.