Forse Gasperini aveva intuito tutto lo scorso luglio, quando aveva inserito Diego Moreira sulla lista degli obiettivi per la Roma. Il giovane talento belga, infatti, sta dimostrando di trovarsi particolarmente bene in Serie A. Contro la Lazio, infatti, sono arrivati i primi due gol in Serie A.

Milan, Moreira una rivelazione

Il calciatore brilla anche in Nazionale, e ad Amorim questa cosa non deve passare inosservata. Moreira, infatti, è diventato rapidamente un vero e proprio jolly per l'allenatore portoghese, che lo ha utilizzato in diverse posizioni. Ma all'ex stella dello Strasburgo va trovato un posto fisso nell'undici titolare.

Come riferito da Tuttosport, il calciatore belga è stato utilizzato, la maggior parte delle volte, a gara in corso. L'unica presenza da titolare è arrivata proprio contro la Juventus, tra dove il calciatore non aveva proprio brillato, quando il tecnico lo aveva inserito come quinto di destra.

Poi la svolta è arrivata contro la Lazio, dove Moreira è entrato all'intervallo come quinto di sinistra, cambiando le sorti della partita grazie ad una splendida doppietta. Contro il Benfica, è stato utilizzato ancora una volta a sinistra, mentre contro il Lecce Amorim lo ha inserito tra fascia e trequarti, ottenendo il gol del 3-0.

Il bilancio è veramente positivo: 3 gol in soli 4 presenze, con 159 minuti complessivi collezionati. Numeri da vero e proprio capocannoniere. La domanda, però, sorge spontanea: Moreira può essere utilizzato solamente a gara in corso? Una risposta è molto difficile.

Il calcio dei gironi d'oggi richiede delle rotazioni, e ovviamente, e titolari che possono essere capaci di giocare ogni partita non esistono più. La velocità, il talento e il dribbling mostrati da Moreira, però, sono dei fattori che, se sommati assieme, vanno utilizzati in campo dal 1 minuto di gioco.

Tutto, però, dipenderà da cosa sceglierà Amorim. Nel 3-4-2-1, con Chukweuze a destra, diventa più complicato trovare un po' di spazio a Moreira sulla fascia sinistra senza sbilanciare la squadra. La musica, invece, cambia con un 4-2-3-1: Moreira potrebbe diventare una soluzione sulla sinistra nel tridente d'attacco.