Milan, Trevisani: “Esonero di Fonseca giusto. Il primo errore è stato …”

Le parole di Trevisani: "Il Milan ha fatto male e Fonseca andava giustamente esonerato. Dopodiché, i problemi non partono da Fonseca, che si trova all'interno di un discorso in cui è 'vittima', che si è ritrovato a guidare una zattera con mare forza 9. Il Milan inizia a sbagliare quando manda via Maldini e Massara, sostituiti da Ibrahimovic. Poi prosegue a sbagliare quando fa diventare Pioli Fonseca. Se a voi sembrano le stesse cose, a me no. Secondo me, in una scala da 1-10, Pioli è 8 e Fonseca 6. Se torni indietro, c'è qualquadra che non cosa evidentemente ed è proprio un problema di organizzazione societaria".