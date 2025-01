Giudice Sportivo, altra multa salata per il Milan: e il motivo è piuttosto strano

Questi provvedimenti arrivano in un momento cruciale per i rossoneri, che si preparano alla finale di Supercoppa Italiana contro l’Inter. Nonostante Emerson sarà a disposizione per la sfida decisiva, il club dovrà prestare maggiore attenzione alla gestione disciplinare per evitare ulteriori penalizzazioni. LEGGI ANCHE: Milan, Musah torna e cambia la partita. Jolly anche per Conceicao?