Milan, ecco quando rientreranno i nazionali: le date

Non è ancora stato comunicato ufficialmente, ma il Milan ricomincerà la stagione il prossimo 10 luglio. Una decina di giorni a Milanello, dove probabilmente si giocherà anche la prima amichevole, prima di partire per gli USA dove ci sarà un prestigioso torneo. Resteranno a lavorare a Milanello probabilmente i giocatori che sono stati impegnati in Nazionale, che non si presenteranno ovviamente il 10 luglio come tutti gli altri. Avranno giustamente una settimana in più di vacanza e dunque dovrebbero arrivare a disposizione di Stefano Pioli tra il 17 e il 18 luglio. Mentre i compagni voleranno negli USA, loro rientreranno in condizione lavorando a Milanello, per poi prepararsi all'inizio della stagione.