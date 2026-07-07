Il Milan e l'Associazione Italiana Milan Club (AIMC) hanno sottoscritto nella giornata di ieri il rinnovo della convenzione ufficiale. Questo accordo consolida il lungo rapporto di collaborazione tra il Club e l'associazione, arricchendolo di nuovi ambiti di confronto e iniziative condivise. L'obiettivo principale è rafforzare il dialogo con la comunità dei Milan Club, promuovere un tifo sano, etico, responsabile e inclusivo, e sviluppare progettualità vicine ai sostenitori di tutte le età.

L'intesa riconosce il ruolo fondamentale svolto da AIMC, in qualità di unica associazione ufficiale dei Milan Club, nella diffusione dei valori societari, nella promozione del senso di appartenenza ai colori rossoneri e nel sostegno costante alla squadra. Il tutto nel pieno rispetto dei principi di lealtà sportiva, correttezza, inclusione e del fermo rifiuto di ogni forma di violenza, discriminazione e razzismo.

I numeri dell'accordo: 70mila soci e nuove attività di Fan Engagement

La convenzione definisce un quadro di collaborazione stabile finalizzato alla realizzazione di progetti di interesse comune e allo sviluppo di attività congiunte. Grande attenzione sarà data alle iniziative di fan engagement, offrendo ai circal'opportunità di vivere esperienze sempre più coinvolgenti, sia durante il matchday sia attraverso tutte le attività del mondo rossonero.

L'intesa promuove inoltre l'organizzazione di eventi dedicati ai sostenitori e lo sviluppo di progetti capaci di rafforzare il legame tra il Club e i tifosi, incluse attività ludico-sportive e iniziative specificamente rivolte ai più giovani.

La novità: nasce il Comitato Comune tra AC Milan e AIMC

L'elemento più qualificante e innovativo della nuova convenzione è l'istituzione di un. Composto da rappresentanti diretti di AC Milan e di AIMC, questo organismo fungerà da vera e propria cabina di regia per la collaborazione globale.

Il Comitato avrà compiti ben definiti per ottimizzare la sinergia:

Favorire un confronto costante e diretto tra la società e la tifoseria organizzata.

Coordinare le attività condivise sul territorio nazionale e internazionale.

Sviluppare nuove progettualità e individuare ulteriori opportunità di crescita.

Un modello strutturato per il futuro della famiglia rossonera

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Il riepilogo della nuova convenzione AC Milan - AIMC

Pilastro dell'accordo Dettagli e numeri chiave Interlocutore ufficiale AIMC confermata come unica associazione ufficiale dei Milan Club Numeri della Community Oltre 650 Milan Club coinvolti per circa 70.000 soci totali Struttura di controllo Istituzione di un Comitato Comune (cabina di regia Club-AIMC) Valori fondanti Tifo sano, inclusione, attività giovanili, no a razzismo e violenza

Attraverso questo rinnovo, Milan riafferma l'AIMC come il propriodella comunità dei Milan Club. Si conferma così la volontà di sviluppare un modello di collaborazione sempre più strutturato, capace di favorire nuove occasioni di partecipazione e condivisione in Italia e nel mondo.Dal canto suo, AIMC rinnova l'impegno a trasmettere alle nuove generazioni i valori dello sport e del rispetto, rappresentando con orgoglio i colori rossoneri dentro e fuori dagli stadi. Questa intesa riconosce nei Milan Club un patrimonio umano, sportivo e valoriale essenziale per l'identità e la storia del club, pronto ad accompagnare la crescita societaria anche in futuro.