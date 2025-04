Milan, doppio derby e non solo: il calendario di aprile

Mese di aprile caldissimo per le squadre rossonere! Per il Milan di Conceicao in arrivo due derby e non solo. Ecco il calendario

Emiliano Guadagnoli Redattore 1 aprile 2025 (modifica il 1 aprile 2025 | 19:40)

(fonte: acmilan.com) - Un mese importante, quello in cui si decide gran parte della stagione. Inizia aprile e sarà un bel crocevia per le formazioni rossonere. Andiamo a vedere nel dettaglio gli impegni che attendono le nostre squadre in questi 30 giorni, tra campionato e Coppa Italia.

PRIMA SQUADRA MASCHILE

La corsa alle posizioni che valgono l'Europa è ancora viva, ma nel mese di aprile i fari si accendono anche sulla Coppa Italia con la doppia sfida di San Siro contro l'Inter, che vale l'accesso alla Finale di Roma: andata il 2, ritorno il 23, nel mezzo tre partite di campionato estremamente complicate. Nell'ordine: Fiorentina in casa, Udinese in trasfera e Atalanta, di nuovo in casa. Il mese si chiuderà a Venezia, con un'altra trasferta insidiosa.

SERIE A

31ª giornata, Milan-Fiorentina, sabato 5 aprile alle 20.45 (DAZN/Sky) - San Siro

32ª giornata, Udinese-Milan, venerdì 11 aprile ore 20.45 (DAZN/Sky) - Bluenergy Stadium

33ª giornata, Milan-Atalanta, domenica 20 aprile ore 20.45 (DAZN) - San Siro

34ª giornata, Venezia-Milan, data e ora da definire - Stadio Pierluigi Penzo

COPPA ITALIA

Semifinale di andata, Milan-Inter, mercoledì 2 aprile ore 21.00 (Mediaset) - San Siro

Semifinale di ritorno, Inter-Milan, mercoledì 23 aprile ore 21.00 (Mediaset) - San Siro.