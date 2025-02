Milan, dirigenza a Milanello: Conceicao e giocatori a rapporto

Secondo quanto riferito dalla redazione di 'MilanNews.it', la dirigenza del Milan questa mattina si è recata nel centro sportivo rossonero di Milanello . Motivo, l'analisi, insieme all'allenatore Sergio Conceicao ed ai giocatori (soprattutto quelli più esperti del gruppo milanista), delle cause che hanno portato all'eliminazione ai playoff della Champions League 2024-2025 per mano del modesto e rimaneggiato Feyenoord .

Il Milan, non qualificandosi per gli ottavi, ha perso la possibilità di incassare 11 milioni di euro, di andare avanti in Europa e, ora, l'obiettivo è quello di centrare il quarto posto nella classifica di Serie A. Missione difficile (Juventus, Lazio e Fiorentina sono davanti ai rossoneri), ma non impossibile.