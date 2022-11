Milan, derby contro l’Inter all’orizzonte per l’Under 16 | News

Sul proprio sito ufficiale, il Milan ricorda che sabato 19 novembre la squadra Under 16 affronterà il derby contro i pari età dell'Inter

Enrico Ianuario

(fonte acmilan.com) - L'Under 16 espugna Venezia e prolunga la propria imbattibilità in campionato portando a sei il numero delle vittorie stagionali. I ragazzi di Mister Baldo erano reduci dal successo interno per 4-2 sul Cittadella, un match in cui capitan Sala si era messo in mostra centrando la sua prima doppietta. Due settimane dopo i giovani rossoneri non hanno deluso le aspettative, imponendosi per 5-0 sui lagunari grazie alle reti dei soliti Liberati e Camarda e alle prime marcature di Sassi e Albè, in rete al debutto da titolare.

Per il centravanti Camarda - doppietta per lui contro il Venezia - si tratta dell'ottavo gol in stagione, mentre il compagno di reparto Liberali è salito a quota sei. I numeri della coppia d'attacco fanno il paio con le statistiche prodotte fin qui da tutta la squadra: 26 gol fatti a fronte dei soli 5 subiti ed una differenza reti di +21.

Il cammino delll'U16 conferma la bontà di un gruppo vincente, formato nei suoi interpreti da molti Campioni d'Italia in carica con l'Under 15, che punta a recitare un ruolo da protagonista fino al termine della stagione. I rossoneri comandano il Girone B con tre lunghezze di distacco sulla prima inseguitrice Atalanta, già sconfitta ad Ottobre, con i bergamaschi che nel weekend hanno superato l'Inter terza in classifica. Proprio i nerazzurri saranno i prossimi avversari dei nostri ragazzi: appuntamento al PUMA House of Football sabato 19 Novembre alle 14.30.

"Con il Venezia non è stata la nostra partita migliore, soprattutto sul piano del gioco", sono state le parole del tecnico Simone Baldo di ritorno dalla trasferta. "Nel primo tempo eravamo un po' contratti e abbiamo sofferto, poi nel secondo ci siamo sciolti e siamo riusciti a indirizzare la gara dalla nostra parte senza rischiare più nulla". L'allenatore rossonero ha poi rilasciato un commento sull'imminente incontro con l'Inter: "Una partita significativa perché andremo a confrontarci con i nostri diretti competitors e vedremo a che punto siamo del nostro cammino. Sappiamo che per i ragazzi il Derby non è mai una partita normale al di là della classifica, per questo tireremo fuori tutte le energie e l'entusiasmo necessario per fare bene".