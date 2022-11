La doppia procura e la firma ‘fasulla’: i problemi legati al rinnovo di Leao

Il rinnovo di Rafael Leao con il Milan tarda ad arrivare: il motivo sarebbe legato a più di un problema e di varia natura

Enrico Ianuario

La storia del rinnovo di Rafael Leao con il Milan sta diventando una vera e propria telenovela. Il contratto del portoghese scade nel giugno 2024, dunque non ci sarebbe troppa fretta di blindare il giocatore. Certo, la vetrina del Mondiale lo metterà in mostra davanti agli occhi dei grandi club europei, ma in ogni caso - da qui alla scadenza del contratto - ci sono ben tre sessioni di mercato in cui il club rossonero potrebbe venderlo monetizzando la sua cessione.

In ogni caso, il Milan farebbe bene quantomeno a cercare di fare il possibile per rinnovare il contratto a Leao. La situazione, però, è tutt'altro che semplice. Il motivo? Franco Ordine, noto giornalista di fede rossonera, durante una diretta televisiva su 'Telelombardia', ha spiegato il motivo per il quale il rinnovo del contratto di Leao con il Milan sia così complicato.

Nel video proposto poco sopra, il giornalista spiega perché non è così semplice arrivare ad un accordo tra il club, il giocatore e... i suoi procuratori. Si, perché Leao sarebbe seguito sia da Jorge Mendes sia dall'avvocato francese tanto discusso. Il forte procuratore portoghese, qualora il calciatore dovesse prolungare il contratto con il Milan, potrebbe persino indagare sull'autenticità della firma messa dal numero 17 nell'accordo che lo lega al suo avvocato.

Insomma, in ballo ci sono una serie di accordi con le due figure che rende il tutto molto complicato non solo al club rossonero, ma anche al calciatore stesso. Anche perché, se proprio vogliamo dirla tutta, se ci sono queste difficoltà per un rinnovo con il club in cui si milita già da diverso tempo, figuriamoci cosa potrebbe accadere in caso di trasferimento in un nuovo club. Vedremo cosa accadrà nel prossimo episodio della telenoveleao.