Milan, debiti per 28 milioni di dollari. Male l’Inter: debiti per 354 milioni

RedBird di Gerry Cardinale ha acquistato lo scorso giugno il Milan per una cifra pari a 1.28 miliardi di dollari. Secondo 'Forbes', questo ha avuto anche un impatto sulla vendita dell'Inter, seppur con una netta differenza tra i due club. Stando a quanto riferisce un banchiere sportivo che ha familiarità con le finanze della squadra nerazzurra, 'il modo in cui RedBird ha operato per mettere insieme capitali per il Milan renderà le cose difficili per l'Inter'.