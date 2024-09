Spalletti elogia l’ex Milan: “Maldini e Fazzini sono molto interessanti”

Le parole del ct

"Maldini e Fazzini sono due giovani molto interessanti. Abbiamo bisogno di calciatori qualitativi e continuativi, che sappiano rimanere sempre dentro la partita. Non abbiamo più giocatori delegati a un compito preciso, bisogna saper fare un po' tutto. Siamo una squadra totale, che vuole far bene e si vuole aiutare. Quelli che si mettono in mostra siamo disponibili ad accoglierli a braccia aperte".