Dani Olmo nel mirino del Milan: La Liga respinge la registrazione al Barça

Nicolò Schira ha riportato sul proprio profilo X che la Liga e la Federazione Spagnola di Calcio hanno respinto le registrazioni di Dani Olmo e Pau Victor per il Barcellona . La decisione segna un passo importante nella gestione dei trasferimenti e delle iscrizioni per i club spagnoli, con il Barça che si trova ora a dover risolvere questa situazione.

Ma non è tutto. Il nome di Dani Olmo, attaccante spagnolo classe 1998, continua a circolare con insistenza nei rumors di mercato, e negli ultimi giorni sta prendendo piede un possibile interesse del Milan. Il club rossonero, infatti, potrebbe essere una delle destinazioni più accreditate per il talento iberico, che già da tempo è nei radar dei dirigenti milanisti. Con un profilo che potrebbe arricchire ulteriormente la rosa di Conceicao, Olmo sembra essere un obiettivo concreto per il Milan, soprattutto in caso di eventuali cessioni.