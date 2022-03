Milan, dal mercato nuovi arrivi e addii. Cafu vota rossonero

Mattina ricca di notizie a tinte rossonere quella di oggi 24 marzo 2022 in casa Milan, soprattutto per quanto riguarda il mercato. Come spesso capita durante la sosta. I rossoneri stano per concludere un'operazione e iniziano a valutarne anche di nuove. Mentre il capitano Alessio Romagnoli è sempre più lontano. Potete trovare questo e molto altro visitando il nostro sito 'pianetamilan.it' oppure scorrendo le prossime schede.