Milan, la curiosità sul nuovo acquisto Jovic: marcatori in Europa

( fonte: acmilan.com ) Luka Jović è entrato da poco nel mondo rossonero. L'acquisto del classe '97 , novità dell'ultimo giorno di calciomercato, rinforza ulteriormente il reparto offensivo a disposizione di Mister Pioli. In attesa di osservarlo in campo, scopriamo qualche curiosità e alcuni aneddoti legati all'attaccante serbo.

Per caratteristiche e posizione occupata in campo, Luka si avvicina all'attuale numero 9 rossonero Olivier Giroud. I due finalizzatori hanno già messo in mostra le proprie qualità nel palcoscenico europeo, e nella stagione 2018/19 hanno battagliato per aggiudicarsi il primo posto nella classifica marcatori di Europa League. Jović si posizionò, con 10 reti, alle spalle di Olivier (11), vincitore del trofeo con il Chelsea. I due si sfidarono proprio in Semifinale: Luka aprì le danze nell'1-1 dell'andata a Francoforte, 1-1 anche al ritorno con gol di Loftus-Cheek e ancora Jović, i rigori premiarono i Blues.