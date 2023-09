Calciomercato Milan – Capitolo Kjaer: futuro del difensore ancora in bilico

Nonostante la sessione di mercato sia finita, al Milan si riflette sul futuro di Simon Kjaer, con il difensore danese ancora in bilico

Il calciomercato è concluso, in attesa della sessione invernale, e tutti gli occhi sono puntati sul campo. Il Milan vince le prime tre giornate di campionato contro Bologna , Torino e Roma , ma dopo la sosta arriverà un derby contro l' Inter che potrà dare una risposta sulle reali ambizioni del gruppo di Stefano Pioli . Intanto, però, la dirigenza riflette sul futuro di alcuni giocatori, in particolar modo su quello di Simon Kjaer .

Decisione da prendere

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, Kjaer vorrebbe chiudere la sua carriera proprio al Milan e vi sarebbe già stati dei contatti per il prolungamento del contratto del difensore danese. Tuttavia, la decisione finale su rinnovo spetterà al campo, soprattutto nella seconda parte di questa stagione, in base al minutaggio che vedrà Kjaer titolare o, comunque, da subentrato. LEGGI ANCHE: Inter-Milan, ecco quanti biglietti rimangono >>>