Biglietti Inter-Milan, ecco quanti ne rimangono | Serie A News

Nella giornata di sabato 16 settembre, alle ore 18:00, andrà in scena uno dei match più attesi di queste prime giornate di campionato, il derby Inter - Milan . La stracittadina meneghina, tra le più calde e sentite d'Italia, sarà valida per la 4^ giornata di Serie A . E si terrà dopo la sosta per lasciare spazio agli impegni delle Nazionali.

Biglietti Inter-Milan, il derby di andata è sold out

La domanda che si fanno tanti tifosi, dato che la vendita dei biglietti per Inter-Milan si è aperta ad agosto, è se siano rimasti ticket disponibili per il match. La risposta, infatti, è negativa. Il derby di andata di Serie A è sold out e i biglietti sono stati venduti a tempo di record. C'è però ancora una possibilità. Sul sito dei nerazzurri, infatti, è possibile attivare la notifica 'Avvisami quando in vendita'. In modo da rimanere costantemente aggiornati qualora ci siano nuove disponibilità all'ultimo minuto.