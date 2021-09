Milan, CT Spagna U21: “Ci vogliono più giocatori del livello di Brahim Diaz”

Il commissario tecnico della Spagna Under 21, De La Fuente, ha parlato di Brahim Diaz, numero 10 del Milan. Parole d'elogio per lui.

Il commissario tecnico della Spagna Under 21, Luis De La Fuente, non ha convocato Brahim Diaz, numero 10 spagnolo del Milan, per le prossime partite della sua Nazionale. Risparmiato, probabilmente a causa della tendinite che gli dà fastidio da un po' di tempo. De La Fuente ha parlato molto bene del classe 1999 rossonero. Ecco le sue dichiarazioni: "Brahim Diaz sta facendo delle prestazioni di altissimo livello e sta raggiungendo una maturità importante dopo aver vissuto situazioni complesse, trovandosi in club dove è difficile giocare. È merito suo, perché è un giocatore che ha talento e ambizione. Ha finalmente la possibilità di dimostrare tutto il suo potenziale. Vorrei che in Spagna ci fossero più calciatori di questo livello, farebbero bene al calcio spagnolo".