Giuseppe Cruciani torna a parlare del Milan e lo fa con parole dure dopo la sconfitta contro il Bournemouth. Nel corso dell'ultima puntata del podcast Numer1, il giornalista ha criticato le scelte di formazione e l'atteggiamento mostrato dai rossoneri nella competizione europea, sottolineando come la maglia del Diavolo debba essere sempre rispettata, indipendentemente dal valore attuale della squadra.

Cruciani critica il Milan dopo il Bournemouth

Il giornalista ha puntato il dito contro la decisione di scendere in campo con numerose riserve in una competizione che, a suo giudizio, dovrebbe rappresentare una priorità per il club rossonero.

"Non puoi giocare con le riserve in una competizione che è sostanzialmente la tua competizione di quest'anno", ha dichiarato Cruciani, commentando la prestazione del Milan contro la formazione inglese.

Una presa di posizione netta, che mette al centro il valore attribuito all'impegno europeo e la necessità di affrontare ogni partita con la massima serietà. Per Cruciani, infatti, il momento attraversato dalla squadra non può giustificare un atteggiamento che rischia di compromettere il percorso continentale.

"Il Milan non è più quello di un tempo"

Nel suo intervento, Cruciani ha riconosciuto che il Milan attuale non possiede necessariamente la forza e il prestigio della squadra che in passato dominava in Europa. Questo, tuttavia, non cambia le aspettative legate alla storia del club.

"Il Milan non è più il Milan di un tempo, d'accordo, ma ha pur sempre quella maglietta e quella maglietta, a mio parere, va onorata", ha affermato il giornalista.

Il riferimento è alla tradizione internazionale rossonera, costruita attraverso grandi successi e notti europee che hanno segnato la storia del calcio. Proprio per questo, secondo Cruciani, il Milan dovrebbe affrontare le coppe con un approccio diverso, evitando di sottovalutare gli appuntamenti.

Le coppe, il terreno naturale del Milan

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Cruciani ha concluso il proprio ragionamento tornando sul rapporto tra il club rossonero e le competizioni europee, storicamente uno dei contesti in cui il Milan ha ottenuto i risultati più importanti."Cosa che non è successa per adesso nelle coppe, che sono il luogo naturale dove gioca il Milan e dove di solito il Milan vinceva", ha aggiunto.

Le parole del giornalista rappresentano una critica alla gestione della partita contro il Bournemouth e, più in generale, all'importanza riservata al percorso europeo. Per Cruciani, la storia del Milan comporta responsabilità precise: anche in una stagione complicata, la maglia rossonera deve essere onorata in ogni competizione.