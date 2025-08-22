Milan-Cremonese, San Siro ancora sold out! La Curva Sud…

San Siro sold out per Milan-Cremonese: entusiasmo rossonero alle stelle. La Curva Sud continua la protesta?
Come riportato dal noto quotidiano ANSA, in occasione di Milan-Cremonese – primo match di Serie A della stagione 2025/26, in programma sabato 23 agosto alle 20:45 – San Siro sarà nuovamente sold out. Già contro il Bari, in Coppa Italia, c’era stato il tutto esaurito nonostante fosse la settimana di Ferragosto. Il popolo rossonero, dunque, continua a manifestare tutto il proprio amore per i colori del Milan.
Milan-Cremonese, la Curva Sud continuerà la protesta
—
La Curva Sud, invece, secondo quanto riferisce sempre ANSA, proseguirà nella propria protesta. Volontà già annunciata nei giorni scorsi, a causa dei provvedimenti presi dal club contro il tifo organizzato.