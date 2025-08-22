Milan-Cremonese, San Siro ancora sold out! La Curva Sud…

In seguito all'inchiesta “Doppia Curva”, per 40 tifosi non è stato possibile rinnovare l’abbonamento nel loro settore, ma il Milan ha comunque offerto la possibilità di scegliere posti in altre zone dello stadio. Inoltre, circa 150 nomi sono stati segnalati dalle autorità a Milan e Inter. Provvedimento pensato per garantire maggiore sicurezza nello stadio.