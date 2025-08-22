Milan-Cremonese, San Siro ancora sold out! La Curva Sud…

Pianeta Milan
Nuove modalità di accesso a San Siro per tifosi con disabilità: l'annuncio
San Siro sold out per Milan-Cremonese: entusiasmo rossonero alle stelle. La Curva Sud continua la protesta?
Francesco De Benedittis

Come riportato dal noto quotidiano ANSA, in occasione di Milan-Cremonese – primo match di Serie A della stagione 2025/26, in programma sabato 23 agosto alle 20:45 – San Siro sarà nuovamente sold out. Già contro il Bari, in Coppa Italia, c’era stato il tutto esaurito nonostante fosse la settimana di Ferragosto. Il popolo rossonero, dunque, continua a manifestare tutto il proprio amore per i colori del Milan.

Milan-Cremonese, la Curva Sud continuerà la protesta

—  

La Curva Sud, invece, secondo quanto riferisce sempre ANSA, proseguirà nella propria protesta. Volontà già annunciata nei giorni scorsi, a causa dei provvedimenti presi dal club contro il tifo organizzato.

In seguito all'inchiesta “Doppia Curva”, per 40 tifosi non è stato possibile rinnovare l’abbonamento nel loro settore, ma il Milan ha comunque offerto la possibilità di scegliere posti in altre zone dello stadio. Inoltre, circa 150 nomi sono stati segnalati dalle autorità a Milan e Inter. Provvedimento pensato per garantire maggiore sicurezza nello stadio.

