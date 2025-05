Milan, contro il Monza 100 presenze in rossonero per Pulisic

Giunto al Milan per circa 23 milioni di euro bonus inclusi nel calciomercato estivo 2023 , l'attaccante statunitense Christian Pulisic ha toccato quota 100 presenze con la maglia del Diavolo, in tutte le competizioni, in occasione dell'ultima partita di campionato contro il Monza .

Milan, 100 partite in rossonero per Pulisic

Pulisic, maglia numero 11 sulle spalle, ha disputato 71 partite in Serie A, poi 15 in Champions League, quindi 6 in Europa League e in Coppa Italia e 2 in Supercoppa Italiana. In queste 100 gare con il Milan, 'Capitan America' ha segnato 32 gol e fornito 23 assist. Contribuendo, in pratica, ad un gol del Milan ogni due match.