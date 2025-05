La stagione 2024-2025 è in archivio e, per il Milan, è già fortunatamente tempo di pensare al calciomercato in vista dell'annata 2025-2026. Si preannunciano settimane complicate per i tifosi rossoneri, giacché - secondo le ultime indiscrezioni - il bilancio al 30 giugno 2025 potrebbe andare in rosso di circa 25 milioni di euro e anche quello previsionale, al 30 giugno 2026, non si prospetta florido. Anzi, con un bel buco da 80-100 milioni di euro per i mancati introiti dalle coppe europee, a cui il Diavolo non prenderà parte. Le operazioni in entrata, dunque, dipenderanno principalmente da ciò che il Milan riuscirà a fare in uscita. PROSSIMA SCHEDA