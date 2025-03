In casa Milan sarebbero molto freddi i rapporti tra Giorgio Furlani e Zlatan Ibrahimovic. Entrambi hanno sempre allontanato questa ipotesi nelle varie dichiarazioni delle ultime settimane, ma sembra che questa tensione ci sia. Mai sfociata in un litigio vero e proprio, ma comunque presente e serpeggiante nei corridoi della sede rossonera. Il motivo della discordia sarebbe legato alla politica sportiva da adottare in vista della prossima stagione e la nomina del direttore sportivo. Quest'ultima in particolare è un passaggio fondamentale per la buona riuscita dell'annata che verrà. Le ultime novità in merito le hanno fornite i colleghi di 'calciomercato.com'.