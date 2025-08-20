Milan, conferenza stampa di presentazione di Athekame e De Winter. Ecco quando

Milan, domani la presentazione di Athekame e De Winter—
LEGGI ANCHE: Milan, è rivoluzione: Boniface al posto di Gimenez. Ma non sarà l’unico | PM News
I due nuovi acquisti rossoneri verranno presentati ufficialmente ai giornalisti domani, mentre sono già stati presentati ai tifosi a San Siro, insieme agli altri nuovi arrivati, domenica sera in occasione della partita di Coppa Italia contro il Bari, vinta 2-0 dai rossoneri. In occasione della partita entrambi però non hanno avuto spazio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA