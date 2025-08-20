Milan, conferenza stampa di presentazione di Athekame e De Winter. Ecco quando

Pianeta Milan
Milan, scopri quando si terrà la conferenza stampa di presentazione dei due nuovi acquisti: Koni De Winter e Zachary Athekame
Piccolo cambio di orario a Casa Milan. Mercoledì 21 agosto alle ore 15.30, anziché alle 11.00 come detto precedentemente, presso la Sala Stampa di Casa Milan, si terrà la conferenza stampa di presentazione di Zachary Athekame e Koni De Winter.

Il difensore belga arriva al Milan dal Genoa per sostituire un promettente ma incostante Malick Thiaw. Invece il giovane terzino destro svizzero approda in rossonero dallo Young Boys senza troppe pressioni.

I due nuovi acquisti rossoneri verranno presentati ufficialmente ai giornalisti domani, mentre sono già stati presentati ai tifosi a San Siro, insieme agli altri nuovi arrivati, domenica sera in occasione della partita di Coppa Italia contro il Bari, vinta 2-0 dai rossoneri. In occasione della partita entrambi però non hanno avuto spazio.

 

