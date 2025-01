Milan, senti Trevisani: “Per me Conceicao è bravo, ma ribadisco che …”

Ecco le parole del telecronista Mediaset: "Ho commentato Porto-Inter nella stagione 2022/2023. Io ho un'opinione elevata di Conceicao. Mi sembra di sicuro un allenatore non giochista, ma un allenatore che, comunque, i giocatori di velocità in campo ce li metteva, quelli delle ripartenze come i vari Galeno e compagnia cantante. Quindi, è un allenatore che per me è bravo. Ribadisco, io avrei preso Allegri e lo dico da ottobre. L'avrei preso perchè conosceva la situazione, non dovevi spiegargli il calcio italiano ed era già 'sul pezzo'. Quindi le scelte che avrei fatto io, dirigente del Milan, a giugno sarebbe stato Conte e non Fonseca".