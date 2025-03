Theo Hernandez, nel corso dell'intervallo di Milan-Como, andata in scena alle ore 18:00 di sabato 15 marzo, è stato sostituito da Sérgio Conceicao, che al suo posto ha inserito Alex Jimenez. Una scelta, quella del tecnico portoghese, che non rappresenta un unicum all'interno di questa stagione. È successo più volte, infatti, che ci fossero da parte dell'ex Porto, e ancora prima con Paulo Fonseca, dei cambi quantomeno particolari, in cui sono state escluse le stelle della squadra. In questo caso, però, potrebbe esserci sotto qualcosa di diverso alla scelta di non far rientrare il terzino francese.