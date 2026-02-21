Milan-Como, Borghi: 'Con i cambi i rossoneri hanno avuto più potenza'

Stefano Borghi ha poi aggiunto: "Il Milan poi ha reagito, perché c'è stata l'occasione di Tomori, ma ha anche rischiato perché c'è stata la parta di Maignan su Sergi Roberto. Allegri poi ha cambiato l'impostazione dell'azione e anche li davanti perché con questa conformazione il reparto offensivo fa fatica. Quando ha fatto i cambi, Fullkrug, Saelemaekers, Fofana, Pulisic, il Milan ha avuto più parte nel match, più potenza. Il gol è arrivato in una situazione emblematica di cosa siano le due squadre. Jashari per Leao l'aveva pensata come giocata"