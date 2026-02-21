Milan-Como, Borghi: 'Con i cambi i rossoneri hanno avuto più potenza'

Pianeta Milan
Borghi commenta Milan-Como: “Il gol di Leao è arrivato in una situazione emblematica delle due squadre”

Il Milan si ferma sull'1-1 contro il Como. Stefano Borghi commenta su YouTube il pareggio dei rossoneri. Ecco le sue parole
Stefano Borghi, noto giornalista e telecronista, ha commentato il pareggio del Milan col Como nel suo ultimo video pubblicato sul proprio canale YouTube. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.

Milan-Como, le parole di Stefano Borghi

"È stato uno spartito visto tante volte, il Milan ha lasciato fare all'avversario evitando di correre dei rischi e poi l'avversario appena ha un attimo di naturale calo lo va a prendere con queste situazioni. Solo che questa volta il Milan non ha concretizzato e c'è stato l'errore di Maignan, errore in costruzione. Maignan, che in questa stagione ha portato tantissimi punti al Milan, forse il migliore della stagione, ha sbagliato e il Como è passato in vantaggio.

Stefano Borghi ha poi aggiunto: "Il Milan poi ha reagito, perché c'è stata l'occasione di Tomori, ma ha anche rischiato perché c'è stata la parta di Maignan su Sergi Roberto. Allegri poi ha cambiato l'impostazione dell'azione e anche li davanti perché con questa conformazione il reparto offensivo fa fatica. Quando ha fatto i cambi, Fullkrug, Saelemaekers, Fofana, Pulisic, il Milan ha avuto più parte nel match, più potenza. Il gol è arrivato in una situazione emblematica di cosa siano le due squadre. Jashari per Leao l'aveva pensata come giocata"

