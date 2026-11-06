L'inchiesta da parte della Procura di Milano legata alla cessione del Milan da Elliot a RedBird nel 2022 presenta dei nuovissimi e clamorosi retroscena, raccontanti da Calcio e Finanza e Il Corriere della Sera. Secondo quanto appreso, la Guardia di Finanza aveva ipotizzato addirittura il sequestro del club di via Aldo Rossi, ma i publici ministeri avevano deciso di non procedere.

La ricostruzione

La vicenda è emersa durante l'udienza davanti alla Gip, che è stata chiamata a valutare l'opposizione di, all'epoca socio di minoranza di Elliott riconducibile ai nomi di

Nel procedimento (di cui era stata richiesta l'archiviazione) erano iscritti nel registro degli indagati anche Giorgio Furlani e Ivan Gazidis, ex amministratori delegati rossoneri. Blue Skye ha voluto contestare la regolarità della vendita, ritenendo che alcuni elementi investigativi non sono stati approfonditi.

I legali degli indagati hanno invece voluto contestare le indagini, sostenendo che i denuncianti potrebbero aver influenzato il lavoro della polizia giudiziaria.

Un altro aspetto riguarda una richiesta di informazioni inviata alla Svizzera. La risposta era arrivata in Procura prima della richiesta di archiviazione, ma era rimasta ferma per mesi a causa di alcuni problemi organizzativi degli uffici, senza arrivare poi ai magistrati.

Il documento, poi, fu recuperato solo successivamente e confermava le conclusioni della Procura, che aveva già chiesto l'archiviazione del caso.