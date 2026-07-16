Luis De La Fuente è ad un passo dalla leggenda. Dopo aver conquistato l'Europeo del 2024 con un giovanissimo Yamal, il commissario tecnico della Spagna ha guidato la sua squadra alla finale della Coppa del Mondo. Pure, la storia del calcio è fatta di bivi e di sliding Doors incredibile. Oggi, un retroscena svelato da 'Il Giornale' ha rivelato che il destino del ct spagnolo si sarebbe potuto tingere di rossonero.

Milan, il retroscena De La Fuente

Nella primavera del 2024, il Milan si trovava in un punto di svolta. Con l'era diarrivata al termine, la dirigenza del club rossonero era alla ricerca di un uomo giusto a cui affidare le chiavi della propria panchina. Tar i vari profili sondati con maggiore interesse è spuntato proprio lui:

I dirigenti rossoneri avevano visto nel CT spagnolo la figura ideale per iniziare un nuovo ciclo. Il piano del Milan, infatti, era ambizioso:

Calcio Champagne

Linea verde nuova: valorizzare i giovani in rosa, trasformando promesse in campioni.

Il grande rifiuto

La tentazione dellaavrebbe fatto vacillare chiunque, ma non il tecnico spagnolo. De La Fuente, infatti, ha ringraziato e ascoltato la proposta, ma alla fine ha preferito rifiutare l'offerta del club di Via Aldo Rossi. Il motivo? Il CT aveva un patto con la Federazione e, soprattutto, un obiettivo chiaro impresso nella mente:

Mentre il Milan poi ha preso altre strade, De La Fuente ha continuato a plasmare la sua nazionale, dimostrando che quel progetto basato su coraggio. gioventù non era solo teoria, ma una formula vincente. Oggi la Spagna si gioca una finale mondiale dopo più di 10 anni.