Milan, che crescita di Rafael Leao: i numeri e le prestazioni del portoghese

Rafael Leao, tornato a disposizione contro la Roma, è stato letteralmente devastante: il portoghese dà continuità alla sua crescita

Enrico Ianuario

Rafael Leao sta facendo ricredere tutti coloro che erano poco convinti del suo talento. Arrivato giovanissimo solamente due stagioni fa, il suo non essere continuo faceva preoccupare tutto l'ambiente rossonero. Probabilmente la cifra spesa per acquistarlo dal Lille (circa 30 milioni di euro) faceva pensare che il Milan avesse acquistato un calciatore già pronto, ma bisognava solamente aspettarlo. Leao, infatti, si è preso del tempo e finalmente sta facendo vedere a tutti quanti di che pasta è fatto.

Nella prima stagione, le cose non sono andate benissimo. E' un discorso che riguarda in ogni caso tutta la squadra, quando iniziò la stagione 2019-2020 con Giampaolo in panchina e terminò, in crescendo, con Stefano Pioli. Di mezzo, la pausa del campionato a causa dello scoppio della pandemia da Covid 19. Al primo anno al Milan, Leao ha disputato 33 presenze tra campionato e Coppa Italia segnando solamente sei gol. Pochi, aggiunte alle sue prestazioni molto altalenanti che asciavano pensare si trattasse di un Niang 2.0.

Discorso simile anche nella passata stagione, quella culminata con la qualificazione in Champions League da parte del Milan dopo diversi anni di assenza. Questa volta le presenze sono 40 con un solo gol in più rispetto alla passata stagione. Anche lì, tante ottime prestazioni alternate al nulla più totale. Una mancanza di continuità che addirittura faceva pensare che Leao potesse lasciare il club di via Aldo Rossi nella scorsa finestra estiva di mercato, ma la società ha fatto bene a dargli fiducia.

Arrivato al terzo anno in maglia rossonera, il tempo ha dato ragione al classe '99 così come alla società. Già 20 partite disputate in appena cinque mesi con sei gol all'attivo tra campionato e Champions League. Nonostante l'assenza per infortunio per quasi tutto il mese di dicembre, si contano sulle dita di una mano le prestazioni negative di Leao quest'anno. Tornato a disposizione di Pioli nella gara contro la Roma, l'ex Lille è entrato al 64esimo minuto di gioco. In poco meno di mezz'ora, il nativo di Almada è stato in grado di segnare un gol e procurarsi un calcio di rigore, con tanto di espulsione inflitta al povero Gianluca Mancini. Pioli sorride, i tifosi se lo godono: Leao è pronto ad esplodere.