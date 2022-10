Milan, Ceccherini dell’Hellas Verona espulso: non ci sarà domenica

Nel corso della partita di oggi tra Hellas Verona e Salernitana è stato espulso Federico Ceccherini, difensore classe 1992 dei veronesi, che quindi salterà la gara con il Milan di domenica prossima. Il cartellino rosso è arrivato proprio all'ultimo minuto di recupero a causa di una piccola discussione che si è creata dopo il gol della vittoria segnato dai granata in pieno recupero. Una perdita importante per i gialloblù, che quindi dovranno trovare altre soluzioni in difesa. Da capire se in questi giorni ci sarà anche un cambio di allenatore oppure se Gabriel Cioffi riuscirà a evitare l'esonero e sarà quindi lui a cercare soluzioni. Leggi tutte le notizie più importanti di oggi in casa rossonera >>>