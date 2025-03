Nelle ultime ore è emersa un'indiscrezione secondo cui Gerry Cardinale, proprietario del Milan, avrebbe incontrato Fabio Paratici. Come noto, infatti, il club rossonero sarebbe alla ricerca di un direttore sportivo in vista della prossima stagione. Tanti i nomi che si sono fatti per una società che ha necessità di introdurre questa figura all'interno del proprio organigramma. Si è parlato di Igli Tare, di Francois Modesto, di Andrea Berta e proprio dell'ex Juventus e Tottenham. Le ultime informazioni in merito le hanno fornite i colleghi di 'Sport Mediaset', in un articolo pubblicato sul sito.