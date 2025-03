Milan, Conceicao: parole importanti! Ecco cosa potrebbe cambiare

Il Milan si prepara a un'altra partita molto importante. I rossoneri devono vincere se vorranno continuare a sperare in una difficilissima rimonta al quarto posto (lontano 8 punti). Non una gara facile visto che domani a San Siro arriva la Lazio . La squadra di Baroni ha dominato la prima fase di Europa League e sta giocando molto bene in campionato. Anche i biancocelesti sono in piena lotta per la zona Champions League. Il Milan arriva dopo tre batoste: l'eliminazione ai playoff di Champions e il doppio ko pesante contro Torino e Bologna. Come ogni vigilia, Sergio Conceicao ha presentato la sfida in conferenza stampa. Tanti gli argomenti di cui ha parlato il portoghese. Vale la pena soffermarsi e analizzare un passaggio particolare. Ecco di cosa si tratta.

Milan, Conceicao vede la svolta? Un messaggio chiaro in conferenza. I possibili cambiamenti

"Vogliamo lavorare sulla dinamica. A volte costruire a tre significa tre centrali, ma non è così. A volte giocheremo con modulo diverso. Da lunedì avremo modo di fare tanto". Questo il messaggio di Conceicao. Dopo la partita contro la Lazio, infatti, il Milan avrà modo di lavorare su una singola partita per una settimana. Un 'vantaggio' che il portoghese non ha mai avuto visto la Coppa Italia e la Champions League infilate sempre in mezzo alla settimana. Un 'problema' di cui Conceicao ha spesso parlato nel pre e nel post partita. Ora l'allenatore rossonero avrà tutto il tempo per lavorare sul suo modo di giocare e inculcare davvero ai giocatori il suo modo di fare calcio. Si, ma cosa potrebbe davvero cambiare? Detto che la rimonta al quarto posto resta molto complessa, il Milan potrebbe lavorare anche sul gioco. Conceicao è diventato celebre con il suo Porto per due motivi in particolare: solidità in fase difensiva e pressing asfissiante in fase di non possesso. Due caratteristiche che si sono viste molto di rado nel suo Milan. Questo sia per i giocatori a disposizione, sia per lo zero tempo a disposizione per lavorare sulle 'basi'. Il Diavolo, in un modo o nell'altro, deve vincere con la Lazio. Contro il Lecce ci si aspetta un Milan a mo' di Conceicao, finalmente con le sue idee in campo.