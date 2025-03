Paratici e Tare in pole. Entro marzo la scelta

Entrambi forti e di impatto, anche mediatico. Si tratta di Fabio Paratici, ex Juventus e Tottenham e Igli Tare, ex Lazio. Il Milan sceglierà, con tutta probabilità, entro questo mese di marzo. Anche perché, poi, sarà il nuovo DS a dover scegliere l'allenatore per la prossima stagione (difficile che resti Sérgio Conceição) e i giocatori che dovranno comporre l'organico rossonero.