Ci sarà anche Gerry Cardinale, managing partner del fondo statunitense RedBird e proprietario del Milan, tra i protagonisti più attesi del Festival dello Sport. L'evento annuale di riferimento, organizzato e curato da La Gazzetta dello Sport, andrà in scena nella consueta cornice di Trento dal 1° al 4 ottobre prossimo, sfruttando appieno la finestra di sosta dedicata agli impegni delle Nazionali. Per il numero uno del club rossonero si tratterà della primissima partecipazione assoluta all'interno del ricco palinsesto della manifestazione trentina.

Gerry Cardinale a Trento: attesa per la data e l'orario dell'intervento

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Una parata di stelle rossonere: tutti gli ex Milan invitati al Festival

Al momento la kermesse non ha ancora rilasciato il programma ufficiale con i dettagli e il crono-programma delle singole giornate. Di conseguenza, non sono ancora noti con esattezza la data e l'orario in cui il proprietario del Milan salirà sul palco per prendere la parola. La redazione diseguirà da vicino l'evoluzione dei calendari, aggiornando tempestivamente i lettori e i tantissimi appassionati non appena l'agenda degli appuntamenti verrà resa pubblica dagli organizzatori.Il patron di RedBird non sarà l'unico volto legato all'universo milanista a catalizzare l'attenzione del pubblico durante i quattro giorni del Festival dello Sport. Come da tradizione per la rassegna della "rosea", la lista degli ospiti pullula di vecchie glorie, ex allenatori ed ex calciatori che hanno scritto pagine indelebili della storia del Diavolo. Tra i nomi già confermati nell'elenco degli invitati di quest'anno spiccano profili illustri del calibro di, ai quali si aggiungeranno icone molto amate dal popolo milanista come