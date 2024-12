Top News Milan: giornata di dichiarazioni da parte dei dirigenti, sul mercato…

Il Milan sta attraversando un momento particolarmente difficile in questo mese, con una serie di infortuni che sta minando sia la solidità della squadra che il lavoro dell’allenatore Paulo Fonseca. La rosa rossonera, già limitata, è stata ulteriormente decimata da nuovi problemi fisici che hanno coinvolto giocatori chiave. Tra questi, spicca l’infortunio di Rafael Leão, che ha subito un problema muscolare che lo terrà lontano dai campi per un po' di tempo, rappresentando una perdita significativa per il Milan. L’assenza del portoghese si aggiunge a una lista di infortuni che sta complicando non poco la gestione di un periodo già delicato per i rossoneri. Le novità, infatti, continuano ad arrivare nel corso della giornata, mantenendo alta la tensione attorno al mondo rossonero. Di seguito, analizziamo le notizie più rilevanti pubblicate fino ad ora su PianetaMilan.it.