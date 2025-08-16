PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, Hojlund: c’è un pericolo! Camarda che impatto. Allegri sceglie. Muro per …

Le notizie più importanti sul mondo Milan di oggi, sabato 16 agosto 2025. Il mercato resta al centro, ma siamo alla viglia di Coppa
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Milan, Camarda brilla! Le scelte di Allegri. Hojlund: solo uno scenario. Muro per ...

Milan, il mercato resta sempre al centro degli argomenti di oggi, sabato 16 agosto, ma l'esordio stagionale rossonero si avvicina! Tanti gli aggiornamenti nel corso della giornata. E non potrebbe essere altrimenti, visto che il direttore sportivo Igli Tare e l'allenatore Massimiliano Allegri stanno cercando di allestire una squadra molto competitiva per poter vincere Scudetto e Coppa Italia nella stagione 2025-2026. Domani l'esordio contro il Bari. Vediamo insieme, ora, dunque, le notizie più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. PROSSIMA SCHEDA

