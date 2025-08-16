Milan, il mercato resta sempre al centro degli argomenti di oggi, sabato 16 agosto, ma l'esordio stagionale rossonero si avvicina! Tanti gli aggiornamenti nel corso della giornata. E non potrebbe essere altrimenti, visto che il direttore sportivo Igli Tare e l'allenatore Massimiliano Allegri stanno cercando di allestire una squadra molto competitiva per poter vincere Scudetto e Coppa Italia nella stagione 2025-2026. Domani l'esordio contro il Bari. Vediamo insieme, ora, dunque, le notizie più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. PROSSIMA SCHEDA