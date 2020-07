Milan, Calhanoglu: “Vi spiego le differenze tra Pioli e Gattuso”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Hakan Calhanoglu, nell’intervista rilasciata a Goal, ha svelato il primo incontro avuto con Stefano Pioli, tecnico del Milan: “Mi ha portato nella sua stanza e mi ha parlato dicendomi che mi conosce da Leverkusen perché ho giocato contro di lui quando allenava la Lazio. Mi ha detto che conosce il mio ruolo e le mie qualità. Gli ho detto che mi piace giocare come numero 10 perché questa è la mia posizione naturale. Mi ha dato tutta la sicurezza di cui ho bisogno in campo”.

“Il primo anno non ho giocato come volevo. Il secondo anno giocavo meglio giorno dopo giorno e quando è arrivato Gattuso mi ha dato molta energia, spingendomi molto – prosegue Calhanoglu -. A volte mi ha lasciato giocare nel mio ruolo, ma tatticamente non era come Pioli, è più difensivista. Con Pioli giochiamo in modo aggressivo e sempre in maniera offensiva. Sì, è il mio anno migliore. INTANTO MILIK POTREBBE TRASFERIRSI AL MILAN, CONTINUA A LEGGERE >>>