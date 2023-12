Milan, ecco il calendario dell’avvento del club rossonero | News

Maglie autografate, l'iconico maglione di Natale, maglioni retro, alberi della Foresta Milan su Treedom , gli esclusivi occhiali di Hally & Son , e poi berretti New Era , decorazioni natalizie rossonere e ingressi omaggio a Museo Mondo Milan !

Tutti gli ingredienti per un perfetto Natale rossonero! LEGGI ANCHE : Le probabili formazioni di Milan-Frosinone: Pioli punta su Bartesaghi >>>

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.