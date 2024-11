Milan, Ricci più Zirkzee? Il piano. Calabria via: il sostituto. E Chiffi…

Un'altra giornata a tinte rossonere sta per volgere al termine. Mercato caldo: il piano per Samuele Ricci e per Joshua Zirkzee. Calabria verso l'addio: già individuato il sostituto. Milan-Juventus, è già polemica su Chiffi. Anche Jovic va via? Potete trovare questo e molto altro sul nostro sito 'pianetamilan.it' oppure scorrendo le prossime schede.