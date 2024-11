Milan, torna Brahim Diaz? Morata dice tutto. Simic: che attacco! E sul mercato…

Un'altra giornata a tinte rossonere sta per volgere al termine. Ecco il colpo per il mercato di gennaio? Clamoroso ritorno al Milan di Brahim Diaz? Ordine non crede allo Scuetto. Le verità di Simic. Morata parla e svela che... Potete trovare questo ed altro sul nostro sito 'pianetamilan.it' oppure scorrendo le prossime schede.