Milan, Calamai: “Vlahovic? Lasci perdere l’ingaggio e torni da Allegri”

Chi farà compagnia a Gimenez? — Chi sarà questa punta? Forse è ancora troppo presto per scoprirlo. Ora il Milan è più concentrato su operazioni in altri ruoli: i terzini e un centrocampista, nello specifico Ardon Jashari. Tra qualche settimana, però, bisognerà stringere per assicurarsi una punta. Di solito, agosto inoltrato è il periodo delle grandi occasioni sul mercato. Le valutazioni dei giocatori scendono leggermente ed è lì che si può piazzare un colpo importante. Tare lo sa e, probabilmente, sta attendendo quel momento.

I nomi circolati come possibili candidati per la maglia numero 9 rossonera sono stati tantissimi. Da Jackson a Núñez, da Boniface a Mateta, da Retegui a Lucca. Alcuni hanno già preso altre strade, altri hanno prezzi proibitivi per il Milan. Un nome che è sempre rimasto in voga è quello di Dusan Vlahovic. Il suo rapporto con la Juve è ormai ai minimi termini e tutti sono in attesa di scoprire come si risolverà (se si risolverà) la situazione tra le parti. I rossoneri stanno alla finestra, pronti a cogliere l'opportunità.

Un consiglio a Dusan Vlahovic — Proprio di lui ha scritto Luca Calamai all'interno del suo editoriale per Tuttomercatoweb.com. Ecco le sue parole: "C’è un altro attaccante che vive giorni complicati. Parlo di Dusan Vlahovic. Ho avuto la fortuna di conoscerlo quando era un giovane talento della Fiorentina. Ricordo come faceva il tifo per i suoi compagni della Primavera anche dopo essere diventato un protagonista in campionato. La serenità e la gioia di giocare al calcio erano la sua forza".

Sulla sua situazione attuale: "Ora è pilotato. E chi lo consiglia lo ha trasformato in un uomo eternamente in guerra. Prima con la Fiorentina ora con la Juve. Un uomo che sembra prigioniero del Dio denaro. Non so se Dusan potrà liberarsi dalla stretta soffocante dei suoi consiglieri".

Dunque, il consiglio: "Gli suggerisco di riprendersi la sua vita. Di lasciar perdere l’ingaggio e di tornare a lavorare con Allegri. Ricordo le loro sfide a chi faceva gol da calcio d’angolo a piedi nudi. Vlahovic rischia di eclissarsi. Se vuole rilanciare la sua carriera deve ritrovare quella leggerezza. Trovando un accordo giusto con Juve, Milan e se stesso".