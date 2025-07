Calciomercato Milan, avanti su Vlahovic! Retroscena e indiscrezioni

Dusan Vlahovic (Juventus) sembra essere diventato il principale obiettivo di calciomercato del Milan per l'attacco in questa sessione estiva

Grande novità, per il calciomercato in entrata del Milan, secondo quanto riferito dal 'Corriere della Sera' oggi in edicola. Dopo settimane di tentennamenti, prima di partire per Singapore, l'amministratore delegato dei rossoneri, Giorgio Furlani, avrebbe infatti concesso semaforo verde al suo direttore sportivo, Igli Tare, per trattare Dusan Vlahovic.