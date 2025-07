Calciomercato Milan, nuovo attaccante: le 5 opzioni sul tavolo dei rossoneri

Il calciomercato estivo del Milan è in fermento. Il club di Via Aldo Rossi cerca di concludere in maniera positiva la trattativa per il centrocampista Ardon Jashari (Bruges) e, al contempo, prova a chiudere anche per i due terzini. Il prescelto, per la fascia sinistra, è Pervis Estupiñán (Brighton). Per la destra, invece, il ballottaggio tra Marc Pubill (Almería), Guéla Doué (Strasburgo) e outsider dell'ultima ora è ancora aperto. Il Diavolo, però, dovrà prendere anche un attaccante centrale e, al momento, ci sono cinque opzioni sul tavolo dell'amministratore delegato Giorgio Furlani e del direttore sportivo Igli Tare. PROSSIMA SCHEDA