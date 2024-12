Milan, Calabria compie 28 anni. Ecco gli auguri del club

(fonte: acmilan.com) - È il tuo giorno, Davide! Oggi, venerdì 6 dicembre, è una data speciale per il nostro capitano Davide Calabria, che festeggia i suoi 28 anni. Una vita con il Milan e per il Milan, da tre stagioni con la fascia al braccio a difendere i nostri colori. Complice qualche problema fisico, questa sua prima parte di stagione è stata più complicata, ma a Bratislava ha ritrovato una maglia da titolare e in Coppa Italia il gol contro il Sassuolo.